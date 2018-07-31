С популярного украинского курорта сбежала толпа туристов

31.07.2018 22:50

Туристы на известном украинском курорте оказались не готовы к капризам погоды

Инцидент произошел в Кирилловке. В сети появились фотографии, как туристы спасались от дождя на популярном курорте в Запорожской области, передает politeka.

На снимках видно, как толпы людей бросились в одно время покидать пляж и толпились на лестнице. Местные СМИ отметили, что такого количества отдыхающих в Кирилловке еще не было.

Сейчас в курортном поселке разгар сезона, отдыхающие с разных уголков страны заполнили пляжи. Море в этом году преимущественно радует — штормит редко, водорослей нет, а медузы, если и встречаются, то нечасто. Поэтому на пляжах почти нет свободного места, во всяком случае возле берега.

При этом 28 июля на Запорожскую область обрушился шторм. В Кирилловке в тот день сильный ветер и ливень буквально смывали базы отдыха. Многие отдыхающие решили покинуть курорт, поэтому на дорогах образовались заторы.