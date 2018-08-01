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Август подарит украинцам ряд новшеств: тариф на мелочь и новые лекарства
Нацбанк будет по-новому считать курс, а Киев останется без "аналога".
Кроме одного дополнительного выходного на День Независимости, последний летний месяц подарит нам сразу несколько новшеств в банковской сфере. "Сегодня" выяснила, чем удивит украинцев август.
Банковское дело
Уже с 1 августа не получится бесплатно обменять в банке мелочь на купюры. Теперь за обмен тысячи десятикопеечных монет (100 грн) нужно будет заплатить 20 грн, а за обмен тысячи 50-копеечных (500 грн) — 35 грн. Впрочем, несмотря на то, что Нацбанк больше не выпускает мелочь номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек, их обмен остается совершенно бесплатным.
Также с первого числа начинают действовать отдельные положения нового Закона "О валюте". Например, регулятор перейдет на новые правила расчета курса гривни к доллару. НБУ больше не будет учитывать случаи обмена валюты, когда курс значительно отличается от большинства операций. Так, если в 90% случаев доллар продают по 26 грн, а в 10% по 28, то эти 10% при расчете курса учитываться не будут. Кроме того, Нацбанк будет публиковать официальный курс на два часа раньше, чем сегодня — в 16:00.
Наконец, Национальный банк упростил привлечение внешних кредитов в Украину. Сегодня, если украинцы занимают деньги в иностранном банке, а эксперты НБУ видят в этой сделке рискованную финансовую операцию, все документы дополнительно проверяются. Именно от этой инспекции планирует в августе отказаться Нацбанк. Также с августа обещают полностью автоматизировать регистрацию кредитов в иностранных банках для украинцев.
Телевизор и лекарства
Уже сегодня в Киеве, Киевской и Кировоградской областях прекратится аналоговое эфирное вещание телеканалов. Таким образом, жители этих территорий со старыми телевизорами, без кабельного и спутникового оборудования, не смогут просматривать ТВ-программы. Как отмечает глава Нацсовета по вопросам телевидения Юрий Артеменко, он не ожидает сложностей в столичном регионе, а вот Кировоградская область для него остается "экспериментальной". Однако проблемы там помогут Нацсовету в дальнейшем обойти острые углы этой телевизионной реформы.
Напомним, по всей Украине аналоговый сигнал должны отключить с 1 сентября.
А вот Минздрав с августа расширяет список препаратов, которые входят в программу "Доступные лекарства". По ней больные диабетом, астмой и сердечно-сосудистыми заболеваниями могут получить некоторые медикаменты бесплатно. В обновленный перечень лекарств войдет 261 препарат (на 22 больше, чем в предыдущем). В МОЗ также напомнили, что с программой работают 7800 аптек, а список медикаментов пересматривается дважды в год — в январе и июле.
Источник : https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, август, украинцы, тариф
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