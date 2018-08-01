Чтобы РФ возместила ущерб на Донбассе: Порошенко инициировал создание межведомственного органа

01.08.2018 15:05

Президент Украины Петр Порошенко инициирует создание межведомственного координационного органа для выдвижения в адрес РФ иска за нанесенный ущерб на Донбассе. Об этом сегодня, 1 августа, Порошенко сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, «продолжающаяся вооруженная агрессия России каждый день приносит на украинскую землю новые неизмеримые человеческие страдания, уничтожается инфраструктура, разрушаются предприятия и экономический потенциал Донбасса и Крыма».

«Поэтому мы должны не медлить ни минуты касательно формирования консолидированной претензии Украины к России для возмещения нанесенного ущерба», – написал Порошенко.

«Обратился в Кабинет министров Украины с просьбой принять меры для скорейшего создания соответствующего межведомственного координационного органа. Этот орган предусмотрен так называемым реинтеграционным законом, принятым по моей инициативе в январе. Этот закон также четко подтверждает приверженность Украины мирному урегулированию и отражает мою идеологию мирной реинтеграции оккупированного региона», – добавил он.

Также президент отметил, что ожидает от правительства детального плана по комплексному развитию территорий, прилегающих к временно неподконтрольным украинским властям.

Источник : https://dnews.dn.ua