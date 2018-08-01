Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

И это за наши с вами деньги: Гройсман забрасывает украинцев лживой рекламой

01.08.2018 10:23
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
И это за наши с вами деньги: Гройсман забрасывает украинцев лживой рекламой

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман тратит огромные бюджетные средства на собственную предвыборную кампанию.

«Правительство Гройсмана за государственные средства — то есть за наши с вами налоги — размещает рекламу по Украине. Только на аренду рекламных площадей под нее уже выделили 7,7 миллионов грн», — говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что рекламная кампания, точнее билборды, которые начали появляться в городах Украины, скорее политическая, чем социальная.

Наружная реклама, оформленная под логотипом «Правительство Гройсмана», впервые появилась весной. Таким образом, имя политика за государственные средства рекламируют за год до выборов.

К тому же, рекламу «достижений» правительства Гройсмана транслировали и на телеканалах.

Политический пиар политика за счет народа коснулся таких тем, как ремонт дорог, украинские школы, реформ медицины и улучшения жизни молодежи.

Гройсман таким образом пытается уверить, якобы его правительству удалось достичь значительного прорыва в упомянутых областях.

Однако множество украинцев с ним не согласны. Одной из самых болезненных тем остаются пенсии.

Как отмечалось, премьер-министр Владимир Гройсман стал объектом для критики со стороны обычных украинцев. Глава правительства попытался оправдать задержку пенсионных выплат, однако украинцев его объяснения не удовлетворили.

 

Источник : https://politeka. 

 

 

 


Теги: Донбасс, деньги, реклама, Гройсман
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх