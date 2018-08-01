Как "выбить" долги по зарплате

01.08.2018 12:16

Почему в реестре должников по зарплате общий долг предприятий в 7 раз меньше, чем в данных Госстата.

По последним данным Госстата, на 1 июля украинские предприятия задолжали работникам свыше 2,72 млрд грн по заработной плате. Только за последний месяц сумма задолженности выросла на 170 миллионов.

Сколько человек страдают от того, что не получают вовремя заработанные деньги, не сообщается. Но известно, что только на экономически активных предприятиях (то есть на тех, которые работают, не банкроты и не "заморозили" деятельность) в июне более 109 тыс. украинцев ожидали заработанные деньги по несколько месяцев, а то и годы. Суммарная задолженность работодателей перед ними составляла 1,4 млрд грн. То есть, средний долг по зарплате перед одним работником – почти 13 тыс. грн.

Примерно такая же ситуация была и месяц назад. В то же время, если судить по "Единому реестру должников", общая сумма задолженности по зарплате всех предприятий, которые там числятся, составляет, по данным на 5 июня, всего… 323 млн. Точнее, 323 млн 750 тыс. 132 грн и 39 копеек. Такие данные сайт "Сегодня" получил с помощью сервиса Opendatabot.

В реестр должников по зарплате на момент подготовки материала было внесено 878 предприятий. А 5 июня в реестре было 679 компаний. И их суммарный долг перед работниками составлял лишь 12% от общей суммы задолженности по зарплате, которую указывает Госстат.

Такое несовпадение данных объясняется тем, что в реестр должников попадает далеко не каждое предприятие, имеющее долги по зарплате перед своими работниками. Как говорится в приказе Министерства юстиции №2432/5 от 5 августа 2016 года, который устанавливает правила ведения "Единого реестра должников", в эту базу данных вносятся только те предприятия-должники, в отношении которых открытыисполнительные производства о взыскании задолженности по зарплате и другим выплатам работникам.

Исполнительное производство – это завершающая стадия судебного производства, принудительное выполнение судебных решений. Это значит, что в реестр юридических лиц – должников по зарплате попадают только те предприятия, работники которых решили "выбить" причитающуюся им зарплату через суд.

Тот факт, что всего лишь около 12% долгов по зарплатам люди пытаются сегодня востребовать через суд, может объясняться несколькими обстоятельствами. С одной стороны, многие предприятия, допустившие долги по зарплате, все-таки стараются как можно быстрее погасить задолженность перед сотрудниками. Они попадают в статистику Госстата, но повода обращаться в суды у работников, скорее всего, нет.

Какая-то часть предприятий, возможно, имеет настолько незначительные долги, что работники просто не видят смысла тратить средства и время на обращение в суд. Хотя в реестре должников есть предприятия, против которых открыты исполнительные производства о взыскании зарплатной задолженности в размере 500 и даже 300 грн. Есть все-таки принципиальные люди среди нас.

И, наконец, многие предприятия стараются расплатиться и не доводить дело до принудительного взыскания долгов по зарплатам, даже если работники обратились в суд и выиграли дело. Все же попадание в реестр должников – неприятное клеймо на репутации, которое прекрасно видно деловым партнерам (реестр ведь открыт для всех!).

Но многие предприятия благополучно избегают попадания в реестр должников еще и из-за того, что их сотрудники боятся или не знают, как востребовать долги через суд.

Когда подавать на работодателя-должника в суд

Мы попросили юристов рассказать, как можно вытребовать у работодателя-должника заработанные деньги.

Как рассказал юрист Роман Дрозд (компания "ЮристЫ@bezproblem"), в первую очередь работник должен правильно зафиксировать тот факт, что предприятие имеет перед ним задолженность по зарплате. Для этого следует потребовать от работодателя приказ о назначении (а лучше попросить копию еще при принятии на работу). Пригодятся и другие документы: о переводе на другую должность, об изменения условий оплаты труда, расчетные листы, в которых фиксируется начисленная заработная плата.

Следующий шаг – работник может обратится в полицию с заявлением о преступлении, предусмотренном ст. 175 УК Украины – "Невыплата заработной платы". Как требует Уголовно-процессуальный кодекс, не позднее 24 часов с момента подачи такого заявления информация о преступлении должна быть внесена в Единый государственный реестр досудебных расследований и начато расследование.

"Как правило, подача заявления о преступлении приводит к желаемому результату – выплате заработной платы, поскольку такая выплата исключает в последующем уголовную ответственность руководителя", – говорит Роман Дрозд.

Если же заявление о преступлении не возымело результата, стоит обратиться в суд. Это можно сделать одним из двух способов: в приказном или исковом производстве.

Как лучше судиться: быстрее или надежнее

Приказное производство (когда суд выносит не решение, а приказ) предусматривает упрощенную процедуру рассмотрения дел. То есть решение может быть принято и вступит в силу быстрее, чем при исковом производстве. Однако и действенный результат такое производство не гарантирует (о чем ниже).

Исковое производство – обычный суд, который заканчивается вынесением судебного решения.

Говоря о "зарплатных делах", юрист рекомендует открывать сразу исковое производство.

"Подавать заявление о выдаче судебного приказа можно только в том случае, если зарплата фактически была начислена, но не выплачена. То есть если у работника имеется расчетный лист либо информация из Пенсионного фонда о том, что работодатель задекларировал соответствующий доход работника. Во всех других случаях следует подавать иск. С учетом особенностей приказного производства (судебный приказ отменяется, если должник подаст заявление в суд) я бы рекомендовал сразу открывать исковое производство", – советует Роман Дрозд.

Процессуальным законодательством установлен срок рассмотрения искового производства не более 90 дней с момента открытия производства.

"Увы, но из- за существенной нехватки судей и из-за того, что не запущена Единая судебная информационно-телекоммуникационная система, зачастую эти сроки нарушаются. Поэтому реальные сроки рассмотрения дела в каждом суде индивидуальны. Они зависят от количества дел на рассмотрении в суде, укомплектованности судейского корпуса и т.д.", – говорит юрист.

Однако рано или поздно суд вынесет решение. После этого нужно дождаться, когда судебное решение или судебный приказ (по приказному производству) вступят в законную силу.

Судебный приказ вступает в законную силу через 15 дней с момента получения такого приказа должником-работодателем (если он не подаст заявление об отмене приказа).

Судебное решение вступает в силу в течение 30 дней с момента изготовления полного текста решения суда. А если работодатель подаст апелляционную жалобу, то решение вступит в силу только после того, как апелляционный суд вынесет постановление оставить решение без изменений.

После того, как судебное решение вступит в силу, истец должен получить в суде исполнительный лист (а для судебного приказа – отметку о вступлении его в законную силу). Исполнительный лист или судебный приказ вместе с заявлением об открытии исполнительного производства следует подать в исполнительную службу по месту нахождения работодателя или его имущества.

Когда наконец отдадут деньги?

Получив исполнительный лист и заявление работника с просьбой открыть исполнительное производства, исполнитель обязан наложить арест на движимое и недвижимое имущество работодателя-должника (на сумму иска) и предложить ему в течение 5 дней добровольно рассчитаться по долгам. Если же это требование не будет выполнено, исполнитель обязан начать принудительное выполнение решения суда. Он должен запросить у госорганов информацию о счетах должника, наложить на них арест, а сумму долга списать с этих счетов в пользу работника. Если же открытых счетов нет – должен описать и продать имущество должника.

"Но на практике исполнители редко предпринимают все указанные меры своевременно и в полном объеме, – говорит юрист. – Поэтому работник, который решил взыскать долги по зарплате, должен сам активно отстаивать свои права: знакомиться с материалами исполнительного производства, подавать исполнителю ходатайства, обращаться в суд с жалобами на бездействие исполнителя и т.д.".

Юристы говорят, что дела о невыплате зарплаты обычно заканчиваются в пользу истцов.

Источник : https://www.segodnya.ua



