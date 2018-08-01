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Кравчук рассказал, как вернуть Донбасс
Кравчук убежден, что найти пути к сближению между двумя странами.
Ради мира на Донбассе президент Украины Петр Порошенко должен сесть за стол переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным, но и кроме этого есть еще один путь к сближению между Киевом и Москвой.
Об этом рассказал первый президент Украины Леонид Кравчук, пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
"Я уже не раз говорил, и меня за это всегда критикуют, что для того, чтобы прекратить войну, главное - это сесть за стол переговоров с Кремлем. Должны сесть за одним столом Порошенко и Путин. Если Путин не хочет, то надо тогда, чтобы Порошенко об этом заявил, мол, я вот предлагаю, а Путин не хочет. Но я знаю, что без участия России найти дорогу к миру на Донбассе будет очень непросто", - сказал он.
В то же время Кравчук убежден, что найти пути к сближению между двумя странами должны люди, которые никогда не были в политике.
"Я предлагаю так: взять 10 авторитетов моральных, которые никогда не были в политике, из Украины и России. Пусть они сядут и начнут вырабатывать дорожную карту. А затем подать эту карту Порошенко и Путину, чтобы они сели и со своими уже политиками доработали и подумали, что с этой карты можно взять. Это будет первый шаг к миру. А затем второй не менее важный шаг – начать процесс примирения. Залечивать душевные раны – это очень не просто. И, конечно, не очень быстро. Говорят, время лечит все, но времени надо помогать", - утверждает Кравчук
Теги: Донбасс, мир, Кравчук
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