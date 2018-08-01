Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Мало Черного моря: эксперт предупредил о подготовке Путина к новому захвату

01.08.2018 18:04
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Мало Черного моря: эксперт предупредил о подготовке Путина к новому захвату

Ныне сложившуюся ситуацию с Азовским морем следует рассматривать в качестве предупреждения об еще одной опасности со стороны Российской Федерации. Как передает replyua.net, свою уверенность в этом выразил директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский. Эксперт уверен, что Кремль использует Азовское море для дестабилизации территорий Украины.

Помимо этого, Сунгуровский считает, что сегодняшняя ситуацию с Азовским морем может плохо окончиться и для Черного моря.

«Путин же ведет все к тому, чтобы выжить из европейских стран и Соединенные Штаты и ослабить НАТО. Если НАТО не сможет держать какие-то силы в Черном море, то он будет нейтрализован. А там из сил, которые способны противостоять России, только Турция. У Румынии и Болгарии – какие там флоты? Вот поэтому заходят в Черное море корабли Великобритании, Нидерландов и Германии», — сказал Сунгуровский.



Теги: Донбасс, Путин, Черное море, захват
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх