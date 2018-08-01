Миллиарды на рекламу: политики вытрусили бюджет, оставив украинцев без зарплат и пенсий

01.08.2018 13:22

В этом году — уже 12 миллионов не пожалели на подготовку к выборам.

Украинские чиновники и политики перед выборами тратят космические суммы на продвижение собственных амбиций и партий. При этом, эти средства выделяются из бюджета и они могли бы решить немало вопросов обычных граждан.

На это обратил внимание лидер Общественного движения «Родная страна» Николай Томенко.

«Когда-то наш незабвенный Остап Вишня в своих «Чухраинцах» назвал специальные черты характера странного народа из страны «Чукрен» и, в частности, такую: — Как-то то оно будет!», — иронизирует политик.

По его словам, во времена военной агрессии на Востоке и бесконечной торговли с оккупантами, такие поступки просто недопустимы и напоминают о циничном отношение власти к народу.

Последний писк политической моды, как утверждает Томенко, — собственная партийная реклама за деньги украинцев.