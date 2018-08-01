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Миллиарды на рекламу: политики вытрусили бюджет, оставив украинцев без зарплат и пенсий
В этом году — уже 12 миллионов не пожалели на подготовку к выборам.
Украинские чиновники и политики перед выборами тратят космические суммы на продвижение собственных амбиций и партий. При этом, эти средства выделяются из бюджета и они могли бы решить немало вопросов обычных граждан.
На это обратил внимание лидер Общественного движения «Родная страна» Николай Томенко.
«Когда-то наш незабвенный Остап Вишня в своих «Чухраинцах» назвал специальные черты характера странного народа из страны «Чукрен» и, в частности, такую: — Как-то то оно будет!», — иронизирует политик.
По его словам, во времена военной агрессии на Востоке и бесконечной торговли с оккупантами, такие поступки просто недопустимы и напоминают о циничном отношение власти к народу.
Последний писк политической моды, как утверждает Томенко, — собственная партийная реклама за деньги украинцев.
«Напомню, что НФ, МЧП, Опоблок, Самопомощь, Радикальная партия и Родина получили из бюджета в 2016 году — 391 млн.грн .; в 2017 году — 442 млн грн, в 2018 получат — 514 млн.грн. всего: за три года, 1 миллиард 346 миллионов гривен! Львиная доля этих, наших средств пошла на партийную рекламу, точнее на рекламу партийных вождей! Среди руководителей государства в деле освоения бюджета на собственный пиар лидируют Гройсман и Кличко. Но если команда Порошенко всячески маскирует свои рекламные бюджеты, то через так называемую социальную рекламу то через размещение информационных материалов о поездках (а так называемые эксперты и блогеры, которые горят безграничной политической любовью к Президенту — кешевые) ..», — подчеркнул лидер «Родной страны».
Томенко добавил: в 2017-м было выделено около 1,7 миллиарда бюджетных средств на те же потребности, тем более привлекли несуществующую Львовскую типографию для печати агитационных материалов. В этом году — уже 12 миллионов не пожалели на подготовку к выборам.
«В целом эксперты уже второй год подряд озвучивают цифры в 1.3 млрд. грн. из бюджета на так называемое освещение работы правительства и коммуникацию с общественностью!!! Что касается финансирования СМИ из бюджета, то здесь — лидер Кличко. (Недаром Манафорт советовал ему начинать с медиа). С нашего киевского бюджета на пиар городского головы через СМИ заложено более 100 млн.грн.! А сколько еще политической джинсы о «бешеных успехах европейской власти» Киева на частных твканалах ?! А Вы спрашиваете почему Гройсман и его политические друзья «дорогими «друг друга называют», — комментирует он.
Томенко подытожил, что запрет политической рекламы — единственный способ сэкономить средства. А лучше вообще вложить их в социальные проекты, из которых будет значительно больше пользы, чем с плакатов и роликов на телеканалах.
Источник : https://politeka.
Теги: Донбасс, выборы, реклама, зарплата, бюджет, украинец, пенсии
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