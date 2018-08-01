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Минимум с 2014 года. Казна Украины почти опустела
На Едином казначейском счете осталось менее двух миллиардов гривен - это худший показатель с января 2014 года.
Остатки средств на Едином казначейском счете к началу августа снизились до уровня января 2014 года и составили 1,99 млрд грн. Об этом в среду, 1 августа, сообщаетпресс-служба Казначейской службы.
За июль остатки средств сократились на 78,7% с 9,388 млрд гривен до 1,995 млрд гривен.
Год назад на ЕКС средств было в 22 раза больше – 44,06 млрд грн, за июль-2017 они сократились на 1,07 млрд грн.
Схожий с нынешним уровень средств на ЕКС наблюдался в январе-2014, когда этот показатель составлял 1,73 млрд грн, увеличившись по сравнению с декабрем 2013 года на 0,54 млн грн.
За 2017 год остаток средств на едином казначейском счете сократился с 14,258 млрд гривен до 5,1 млрд гривен.
Согласно данным Национального банка, остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах банков в июле этого года уменьшились на 1,01 млрд грн и составили 45,35 млрд грн.
Как сообщалось, в конце июля Казначейство выделило ссуды Пенсионному фондудля финансирования пенсий.
Отметим, дефицит госбюджета по итогам первого полугодия составил 9,78 млрд гривенн, тогда как в прошлом году госбюджет за этот период был сведен с профицитом 29,04 млрд гривен.
Источник : https://korrespondent.
Теги: Украина, Донбасс, казна
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