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Осадков меньше нормы, магнитные бури и заморозки в конце месяца: синоптики дали прогноз на август
Последний месяц лета преподнесет температурные сюрпризы, удивит малым количеством дождей и магнитными бурями.
Украинский Гидрометцентр опубликовал данные о прогнозе погоды на август, включая среднемесячные данные по температуре и краткую климатическую характеристику августа. Данные основываются на исследованиях как Украинского научно-исследовательского института метеорологии, так и на основе данных мировых центров погоды.
Так, по данным Гидрометцентра, начало августа охарактеризуется приходом полноценной летней погоды с жарой и временными дождями. Такая погода продлится минимум неделю.
Ссредняя же месячная температура августа составляет 17-20 °, в южных и юго-восточных областях местами 21-23 °, в горных районах 11-16 °. Средняя месячная температура предполагается 20-25 °, в горных районах 17-18 °, что на 2-2,5 ° выше средних многолетних значений.
Абсолютный максимум температуры достигает 34-42 °, в горных районах 26-33 °. Абсолютный минимум составляет 1-7 ° тепла, на юге до 11 °, в западных, северных, восточных и Запорожской областях местами 0-2 ° мороза.
"Заморозки на поверхности почвы вероятны в конце месяца в Украине, кроме большинства центральных, южных областей и Крыма", – отметили в Гидрометцентре.
Средняя месячная количество осадков составляет в южных областях и в Крыму 27-59 мм, на остальной территории 35-76 мм, в Карпатах и Прикарпатье до 145 мм.
"Месячное количество осадков ожидается 28-75 мм, в Карпатах до 110 мм, что в большинстве западных областей и на юге страны в пределах нормы, на остальной территории меньше средних многолетних значений", – подчеркнули в Гидрометцентре.
Источник : https://www.segodnya
Теги: Донбасс, осадки, магнитная буря, заморозки
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