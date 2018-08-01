Порошенко: Россию ожидает большой иск от Украины из-за аннексии Крыма и оккупации Донбасса

01.08.2018 21:47

Лидер украинского народа обратился к правительству с просьбой создать координационный орган, который сформирует претензию украинской стороны к стране-агрессору для возмещения убытков причиненных на оккупированных территориях.

Петр Порошенко на своей странице в Facebook напомнил, как Украина страдает от российской агрессии. Президент отметил, что Кремль своими действиями на захваченных украинских территориях не только заставляет страдать мирных граждан, но и уничтожает инфраструктуру, разрушает предприятия и экономический потенциал Донбасса и Крымского полуострова, передает «Диалог.UA».

Глава Украины не хочет терять время и предлагает Кабмину создать орган, который сформирует иск стране-оккупанту за нанесенный ущерб на временно захваченных территориях.

Украинский гарант ожидает, что правительство как можно скорее составит детальный план по развитию территорий, которые расположены вблизи захваченных Российской Федерацией.

Источник : http://lugradar.