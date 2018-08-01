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Проблемы с авиарейсами: могут ли возместить моральный ущерб
В украинской судебной практике немало примеров успешного возмещения потребителям ущерба за проблемы с перевозчиками.
В последние несколько недель Украина страдает от настоящего туристического коллапса. Украинцы, которые поехали на отдых за границу, долгое время на могли вернуться домой, другие не могли даже вылететь из страны, т.к. их рейсы постоянно переносились, задерживались или отменялись.
В украинской судебной практике немало примеров успешного возмещения потребителям ущерба за проблемы с перевозчиками. Правда, если компенсацию за материальные траты выплачивают частенько, то моральный ущерб возмещают гораздо реже.
"Моральный ущерб украинские суды не очень щедро возмещают потребителям не только туристических услуг. Но, тем не менее, такие случаи есть. Дело в том, что по Монреальской конвенции, которая регулирует международную авиационную перевозку, ответственность перевозчика перед пассажиром ограничивается фактически причиненным вредом. Т.е. конвенция прямо не предусматривает возможность компенсации морального вреда. И наши украинские суды придерживаются такой позиции, что моральный ущерб не является фактически причиненным на борту воздушного судна", – разъясняет ситуацию юрист международной юридической фирмы Kinstellar Алексей Бурчевский.
Несмотря на это, юрист отмечает, что такие правила не распространяются на туроператоров, по вине которых тоже могут быть проблемы с перелетами.
"Поскольку турист покупает туристическую услугу, в которую включен перелет, и очень часто он может выдвинуть претензию туроператору, на них это ограничение не распространяется. Поэтому, если случились проблемы с перелетом, а этот перелет был частью купленного тура, то, в принципе, ничто не мешает потребовать у туроператора компенсацию морального ущерба. Единственное, она должна быть очень четко прописана, мотивирована, и должна быть соразмерна стоимости того тура, который был проблемным", – говорит эксперт.
В целом, украинские суды все же возмещают компенсации за неудачные перелеты, правда, все зависит от конкретной ситуации и того, мотивирован иск или нет. По словам юриста, важным моментом является то, идет ли пассажир в суд один, или же подается коллективный иск.
"У коллективного иска всегда больше шансов добиться результата, чем у иска индивидуального", – подытожил Алексей Бурчевский.
Источник : https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, моральный ущерб, ущерб, проблемы
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