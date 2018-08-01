Швеция выделит Украине сотни тысяч долларов на поддержку реформ

01.08.2018 14:15

Правительство Швеции предоставит Украине 380 тысяч долларов дополнительной финансовой поддержки реформ.



Об этом сообщает Европейская правда.



Отмечается, что правительство Швеции выделило средства финансовой поддержки для украинского объединения общественных организаций и экспертов «Реанимационный пакет реформ» (РПР) на 12 месяцев. Это должно помочь в содействии дальнейших реформ и развития гражданского общества в Украине.



В посольстве Швеции отметили, что РПР успел себя зарекомендовать как надежный партнер и продемонстрировал эффективную модель сотрудничества власти и общественности в технологии демократических преобразований в Украине. Именно поэтому Швеция решила продолжить свою поддержку этой организации.



За следующий год РПР получит юридический статус, а дальнейшее финансирование будет направляться непосредственно организации.



Напомним, ранее правительство Канады приняло решение о предоставлении Украине 30 млн долларов технической помощи.



Также известно, что Конгресс США поддержал выделение Украине 250 миллионов долларов помощи.

Источник : https://zi.dn.ua/