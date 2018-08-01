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Украинский экспорт в Канаду за пять месяцев вырос на 37%
Экспорт украинских товаров в Канаду за первые пять месяцев 2018 года увеличился на 37%. Такой рост произошел впервые с 2014 года.
Экспорт украинских товаров в Канаду за январь-май 2018 года вырос на 37%. Об этом в среду, 1 августа, сообщил президент Украины Петр Порошенко в своем Facebook.
Порошенко напомнил, что со дня вступления в силу Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой прошел ровно год. И это, по его словам, привело к тому, что по итогам 2017 года экспорт украинских товаров вырос на 74%.
"И экспорт товаров продолжает расти: за первые пять месяцев этого года он увеличился еще на 37%. Такой рост произошел впервые с 2014 года. И самое главное, что Канада - один из ведущих торговых партнеров, но и хороший друг Украины", - подчеркнул глава государства.
В июле первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив обсудил с министром международного развития Канады Мари-Клод Бибо перспективы сотрудничества. На встрече стороны отметили, что Украина экспортировала в Канаду за пять месяцев этого года товаров на 26,6 млн долларов.
Напомним, ранее Канада ввела биометрический контроль для украинцев.
Перед этим сообщалось, что Канада выделит почти $5 млн на женское движение в Украине.
Источник : https://korrespondent.net
Теги: Донбасс, Канада, экспорт
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