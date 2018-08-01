В неподконтрольном Первомайске женщина отравилась грибами

01.08.2018 09:44

Женщина в Первомайске попала в реанимацию после приёма в пищу грибов, которые она собрала в посадке.

Об этом сообщили в пресс-службе так называемого «МЧС ЛНР».

29 июля утром женщина собрала грибы в посадке, которая находится в черте города. Вечером она их пожарила и съела. Утром 30 июля 29-летняя женщина вызвала скорую помощь из-за недомогания.

«В данный момент пострадавшая находится в отделении реанимации, состояние стабильное», – сказано в сообщении.

В целом, в Первомайске это шестой случай отравления дикорастущими грибами. 84-летнюю пенсионерка скончалась, потому что поздно обратилась за медицинской помощью.

Источник : http://lugradar.