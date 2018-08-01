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В России фиксируют рост протестных настроений
01.08.2018 19:35
В июле 2018 года, впервые с 2009 года, вероятность массовых протестов с экономическими требованиями в России в представлениях населения превысила 40% порог.
Об этом свидетельствуют результаты опроса российского социологического института Левада-центр,опубликованного сегодня.
Отмечается, что в феврале 2009 года возможность протестов против падения уровня жизни отмечали 39% опрошенных.
Отмечается, что в феврале 2009 года возможность протестов против падения уровня жизни отмечали 39% опрошенных.
По данным опроса, готовность принимать участие в таких протестах в настоящее время составляет 28%, что является максимальным значением в «посткрымский» период. С начала 2000-х гг. аналогичная готовность принимать личное участие в подобных протестах отмечалась дважды: в марте 2009 года на фоне экономического кризиса и реального падения доходов населения и в январе 2005 года на фоне недовольства реформой по монетизации льгот.
Отмечается, что 37% россиян сказали, что готовы лично участвовать в протестных акциях против пенсионной реформы, а уверенность в отрицательном влиянии повышения пенсионного возраста на жизнь своей семьи отметило еще большее число респондентов – 64%. Опрос в июне 2018 года показал, что для половины россиян, у которых уже оформлена трудовая пенсия по старости, и для половины тех опрошенных, кто пока не получает пенсию по старости, пенсия все равно рассматривается как основной источник средств существования сейчас или в будущем.
Треть россиян в июле 2018 года считали возможными протесты с политическими требованиями (аналогичный показатель отмечался в феврале 2012 года перед президентскими выборами и после выборов в Госдуму). Практически каждый четвертый россиянин готов принимать участие в подобных протестах, и это максимальное значение в динамике общественного мнения, начиная с 2009-го года (до 2009-го года вопрос о готовности принимать участие в протестах с политическими требованиями не задавался, см. график).
Сообщается, что в июле 2018 года, по сравнению с мартом 2018-го, выросла осведомленность населения о забастовках, протестах и митингах. Основными источниками информации о них по-прежнему остаются местные СМИ и личные контакты (рассказы родных и друзей).
Опрос Левады-центра был проведен с 19 по 25 июля в 136 населенных пунктах 52 субъектов Российской Федерации среди 1600 человек. Статистическая погрешность не превышает 2,9%.
Источник : http://www.ostro.org
Теги: Россия, Донбасс, протест, настроение
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