В УПЦ сообщили, когда будет рассматриваться вопрос о предоставлении автокефалии Украине

01.08.2018 08:12

На странице в Фейсбуке пресс-секретаря УПЦ КП архиепископа Евстратия появилась информация, что уже в сентябре, возможно, будет рассматриваться вопрос о предоставлении автокефалии Украине, передает replyua.net.

Отмечается, что именно в первый месяц осени будет проходить собрание Константинопольской Патриархии, где и решат дальнейшую судьбу украинской церкви. "С 1 по 3 сентября в Константинопольской Патриархии состоится общее собрание всего епископата этой Церкви. О созыве такого собрания объявил Патриарх Варфоломей", - написал он.



Также, как сообщает пресс-секретарь УПЦ КП еще должна состоятся сессия Священного Синода Патриархата. Тема собрания уже известна – это вопросы, связанные с Матерью-Церковью и шире - с православием. Это дает надежду на то, что на сессии будут обсуждать вопросы, которые касаются Украины. "И то, и другое определение дают основание предполагать, что речь пойдет об "украинском вопросе", - подчеркнул архиепископ Евстратий (Зоря).Отметим, предыдущее собрание всех иерархов Трона (аналог Архиерейского Собора в других Поместных Церквах) состоялось в сентябре 2015 года.