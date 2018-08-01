- Минимум с 2014 года. Казна Украины почти опустела15:40
- Сегодня абитуриенты получат рекомендации к зачислению на бюджет, – Минобразования15:15
- Чтобы РФ возместила ущерб на Донбассе: Порошенко инициировал создание межведомственного органа15:05
- Швеция выделит Украине сотни тысяч долларов на поддержку реформ14:15
- За неделю в Украине корью заболели 822 человека13:59
- Миллиарды на рекламу: политики вытрусили бюджет, оставив украинцев без зарплат и пенсий13:22
- Проблемы с авиарейсами: могут ли возместить моральный ущерб12:49
- Как "выбить" долги по зарплате12:16
- Осадков меньше нормы, магнитные бури и заморозки в конце месяца: синоптики дали прогноз на август12:04
- Россия готовит большую подлость для Украины: когда ждать опасности11:17
Відомий український лікар розповів, як до Супрун ставляться в Європі
“Театр абсурду в українському виконанні.
Незабаром, мабуть, закінчиться це дійство під назвою “Реформа руйнівників”, і вся ця демагогія і жорсткий популізм підуть в небуття… і прийде осмислення того, що сталося… Комусь доведеться відновлювати зруйноване. Збирати каміння”, – зазначив відомий дисидент, лікар-психіатр Семен Глузман.
Він зазначив, що один з європейських дипломатів в неофіційній обстановці назвав соратників Уляни Супрун в МОЗ “командою парамедиків”.
“Пані Супрун з її жахливою командою боролися не з архаїчними інститутами радянських і післярадянських часів, а з процесами модернізації системи, які починалися”, – підкреслив Глузман.
Крім того, за його словами, Супрун і Ко не вміють вести професійну дискусію, займаються демагогією і йдуть з аудиторій, де з ними не погоджуються.
Дисидент також звернув увагу на те, що за останній час МОЗ очолювали іноземні фахівці, що принизливо для країни з таким кадровим потенціалом.
“Нас позбавляють майбутнього. Народ, який не має ефективної системи громадської охорони здоров’я, приречений. І справа тут зовсім не в грошах. Їх, насправді, в системі достатньо. Але ані пан Порошенко, ані пан Гройсман в цій системі не лікуються. А це і є основна причина нашої триваючої трагедії”, – додав він.
Джерело : https://from-ua.
Теги: Украина, Донбасс, здоровье
- Шахтерам добавили льготы
- Роман Доник: Для Путина взрывать дома для достижения своих целей, это просто инструмент
- Словакия ограничит пропуск украинцев на свою территорию
- В сеть попало фото строительства оккупантами важного военного объекта в Крыму
- Шестирічна жителька Коломиї отримала відзнаку як найкрасивіша дитина України
- Боевик «Стрелок» опять огорчил адептов «русского мира»
- Чайник просто взорвался: В «ДНР» заявили, что половина ввозимой в «республику» продукции негодна15:35
- «ДНР» хочет забрать недвижимость у ММК им. Ильича и Проминвестбанка14:45
- На Донетчине каждый десятый автобус с нарушениями: водители без документов, но трезвые14:37
- В Донецкой области появится новый праздник14:04
- В Счастье полицейские обнаружили в посылке наркотики13:47
- Лагерь "Орленок", в котором произошло массовое отравление, закрыли до конца года.11:38
- На Донетчине искать пропавших детей помогут местные жители10:08
- Житель Краматорска отдал мошенникам 12 тысяч гривень08:36
- СММ ОБСЕ: через границу Украины из России пронесли гроб и венок08:07
- Дешево и сердито: как ремонтируют дороги в ЛНР22:25
- В США прервали запуск баллистической ракеты16:13
- Мировые цены на нефть резко снизились16:07
- Минимум с 2014 года. Казна Украины почти опустела15:40
- Чайник просто взорвался: В «ДНР» заявили, что половина ввозимой в «республику» продукции негодна15:35
- Сегодня абитуриенты получат рекомендации к зачислению на бюджет, – Минобразования15:15
- Чтобы РФ возместила ущерб на Донбассе: Порошенко инициировал создание межведомственного органа15:05
- «ДНР» хочет забрать недвижимость у ММК им. Ильича и Проминвестбанка14:45
- На Донетчине каждый десятый автобус с нарушениями: водители без документов, но трезвые14:37
- Швеция выделит Украине сотни тысяч долларов на поддержку реформ14:15
- В Донецкой области появится новый праздник14:04
- Как правильно выбрать и выгодно купить контактные линзы13:08
- Как избавиться от головной боли: полезные советы11:42
- Польза меда для человека07:18
- Исследование показало, люди каких профессий чаще разводятся21:16
- "Нас сталкивают лбами": экс-разведчик призвал украинцев не поддаваться на провокации20:20
- Как стоимость свадьбы влияет на риск развода: неожиданное исследование15:49
- Опасны для здоровья! Откажитесь от вентилятора навсегда, и вот почему15:05
- Растение, которое за 16 часов убивает 98% раковых клеток. ВИДЕО07:21
- Война на Донбассе: Будет ли обострение ситуации перед выборами в Украине16:34
- Украинцев ждут новые правила аренды: как и что может измениться16:14
- Снимают Захарченко: в ОРДО сообщили кем заменят главаря "ДНР"
- Страсти в оккупированной Горловке: бандиты, биты и сорванный запуск "Стирола"
- Названы новые проблемы переселенцев: какие и где
- Появилось красноречивое фото о «судьбе ДНР»
- Переселенцы снова получили "письма счастья" от Ощадбанка
- "Нужно срочно записать обращение к Путину..." - Казанский сообщил о крупной проблеме в Донецке
- Ночью пылала Луганщина
- Донбасс: опубликованы свежие данные о штурме линии разграничения
- Стало известно, сколько человек не пропустили через донбасские пункты пропуска
- На Донетчине недвижимость выросла в цене