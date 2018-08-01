За неделю в Украине корью заболели 822 человека

01.08.2018 13:59

Согласно оперативным данным, опубликованным на сайте Министерства здравоохранения, за прошлую неделю было зарегистрировано 822 больных корью.



«По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 30-ю неделю 2018 года корью заболели 822 человека - 352 взрослых и 470 детей. Это на 6,8% меньше, чем на предыдущей неделе», - говорится в сообщении.



Всего за текущий год в Украине было зарегистрировано 27 502 больных корью. Среди них 11 142 взрослых и 16 360 детей.



Также с начала 2018 года 13 человек в Украине умерло от осложнений от кори. Среди них – 9 детей и 4 взрослых.



Министерство здравоохранения Украины напоминает, что корь является опасным вирусным заболеванием, от которого не существует лечения, а осложнения могут привести к смертельному исходу. Поэтому при появлении симптомов необходимо сразу обращаться к специалисту.

Источник : https://zi.dn.ua