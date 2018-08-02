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Ситуация с выплатами пенсий урегулирована – Розенко
В Украине урегулирована ситуация с задержками выплат пенсий, которая произошла в прошлом месяце.
Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает zi.dn.ua.
«На сегодняшний день ситуация полностью урегулирована. Все задержки с пенсионными выплатами, которые были в прошлом месяце, в июле, ликвидированы, все расчеты с людьми сделаны», – сказал он.
По его словам, даже в кризисные для экономики годы в Пенсионном фонде Украины подобных ситуаций не было. «Я считаю, что задержки с выплатами пенсий сейчас, когда, в принципе, экономическая ситуация в Украине не наихудшая, а относительно стабильная, недопустимы. Думаю, в этом нужно основательно разобраться», – заявил Розенко.
«Есть здесь человеческий фактор. Я не считаю, что именно действия Пенсионного фонда привели к задержкам выплат пенсий. Пенсионный фонд Украины имеет свои особенности работы, в данном конкретном случае он выглядит, как касса – в него поступают деньги, и он их сразу выплачивает. Пенсионный фонд не занимается бизнесом и управлением деньгами, все, что у него есть, он тратит», – добавил вице-премьер.
Как известно, в июле граждане не могли получить пенсии. 24 июля Пенсионный фонд Украины проинформировал граждан о причинах задержки выплаты пенсий в июле. 25 июля премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время правительственного совещания с руководством Пенсионного фонда, Государственного казначейства,
Министерства финансов и Министерства социальной политики заявил, что задержки выплат пенсий в июле – это персональная ответственность руководства Пенсионного фонда Украины и назначил проведение служебного расследования.
Также известно, что недавно Пенсионный фонд утвердил показатель средней зарплаты для назначения пенсий.
Теги: экономика, Украина, Донбасс, Министерство финансов, пенсионный фонд, выплаты, пенсии
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