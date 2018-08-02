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Украинские военные разнесли в щепки позиции противника с помощью боевой авиации
Украинские миротворцы попали под обстрел боевиков, на который достойно ответили огнем боевых вертолетов, ликвидировав военный лагерь неприятеля. Украинские миротворцы попали под обстрел мятежников во время несения службы в Демократической республике Конго, сообщает "Диалог.UA".
Соответствующую информацию на своей странице в facebook опубликовал Владимир Фитьо – участник миротворческой миссии ООН в Конго. Как стало известно, незаконные вооруженные формирования в Конго активизировали свою деятельность. В частности, они атаковали военную базу украинских миротворцев ООН, работающих в зоне конфликта. Военным удалось отразить атаку боевиков в течении почти часового боя, в результате украинцы не пострадали. Во избежание повторной атаки, руководство миротворцев приняло решение атаковать лагерь боевиков в горах. Задействованы два штурмовые вертолеты Ми-24 украинского контингента. После обстрела на место событий высадился десант для зачистки от боевиков территории.
В Конго продолжается накаляться обстановка, нарастает противостояние ополченцев и правительственных войск. Катализатором напряжения в зоне конфликта стало нападение одного из незаконных вооруженных формирований на военную базу ООН в аэропорту Мавиви, близ города Бени.
Теги: Украина, Донбасс, военная авиация, противник
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