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В Одессе утонула женщина, пытаясь спасти своего сына
02.08.2018 20:05
На одесском побережье утонули мужчина и женщина. Несчастье произошло из-за сильного шторма вчера.
Vgorode писал ранее о мужчине, которого смыло волной с пирса на 10 станции Фонтана. Его тело нашли вечером.
Также в районе Бурлачьей Балки утонула женщина, она отдыхала со своим сыном. По предварительной информации, ребенка накрыло волной, она прыгнула спасать малыша, но сама погибла.
Кроме этого, до сих пор продолжаются поиски 11-летнего мальчика, который плыл на самодельном плоту в Днестровском лимане и пропал еще 31 июля.
Источник from-ua
Теги: Донбасс, Одесса, женщина, море, утонули
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