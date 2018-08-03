"Дорога в Украину ему закрыта, не потерпим его присутствие", - назревает крупный конфликт с Венгрией.

03.08.2018 19:44

Венгерский уполномоченный министр по Закарпатью может больше никогда не попасть в Украину, если украинский МИД не получит разъяснений по его назначению.

Об этом рассказал замглавы МИД Украины Василий Боднар, передает "Диалог.UA". Ранее эксперт рассказал, как Украина ответит на провокации Венгрии и что ждет соседнюю страну. В украинско-венгерских отношениях возникает новый негативный виток. По мнению Боднара, власти Венгрии специально накручивают обстановку в регионе, чтобы добиться каких-то целей. Он рассказал, что в случае молчания или неудовлетворительного разъяснения со стороны венгерских властей касательно должности нового чиновника по Закарпатской области, украинский МИД будет вынужден запретить чиновнику въезд на территорию Украины. Боднар заявил, что вмешательство в территориальную целостность со стороны венгерской стороны недопустимо и Украина примет жесткие меры по пресечению подобных действий. Ранее сообщалось, что Венгрия покусилась на территорию Украины и в Закарпатскую область вводят войска. В связи с антиукраинским выступлением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана МИД Украины вызвало венгерского дипломата для разрешения споров.



Источник : https://www.dialog.ua

