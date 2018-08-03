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Геращенко рассказала о повестке дня следующего заседания ТКГ в Минске
Следующие переговоры об обмене пленными на Донбассе и освобождении украинских заложников в Минске могут продлиться два дня.
Об этом на своей странице в Facebook заявила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко.
«Сейчас обсуждается инициатива, чтобы следующая встреча гуманитарной группы в Минске продолжалась 2 дня, 21-22 августа. Я уверена, что в этом есть смысл, если действительно будет результат, а не пустая говорильня. И что в повестке дня этой встречи должны отдельным пунктом стоять освобождение украинцев из ОРДЛО*, отдельным – передача РФ 36 россиян в обмен на политзаключенных», – написала она.
«Мы действительно готовы к компромиссам и считаем целесообразным, чтобы на эту встречу были приглашены омбудсмены [Украины и России] Людмила Денисова и Татьяна Москалькова, с такой инициативой украинская сторона выступила на ТКГ 25 июля», – продолжила Геращенко.
По ее словам, украинская сторона пока не видит готовности РФ к обмену пленными. «Пока мы видим, что РФ не заинтересована в разблокировании вопроса освобождения заложников, несмотря на все усилия украинской стороны и наших партнеров в "Нормандском формате" и США. Зато, Кремль, похоже, планирует использовать чувствительную тему заложников под украинские выборы, заставляя Киев пойти на прямой диалог с Донецком и Луганском, и раскручивая с помощью заложников пророссийских кандидатов и лояльные Кремлю политсилы», – заявила она.
Как сообщалось ранее, по итогам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко заявила, что Россия не дает ответа на предложение Украины передать им 36 россиян в обмен на украинцев в российских тюрьмах.
Источник : https://dnews.
Теги: Донбасс, Минск, заседание, Геращенко, повестка
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