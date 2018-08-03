Имущество УПЦ МП после Томоса: Филарет опроверг свое заявление

03.08.2018 14:27

Предстоятель УПЦ КП Филарет заявил, что когда будет официально признана единая украинская православная церковь, имущество, принадлежащее УПЦ МП никто не будет захватывать.

Как передает replyua.net, об этом Филарет сказал после своих слов об отсутствии у Московского патриархата своей собственности в Украине. «Никакого насилия после Томоса не будет, а имущество будет принадлежать общинам, как и сейчас», - подчеркнул он. Более того, Филарет добавил, что «захватывать Лавру», назвав это провокацией.



Он подчеркнул, что храмы и имущество являются собственностью общин, парафий, входящих в структуру патриархата. Общины имеют право свободно перейти в другой патриархат и имущество тоже переходит вместе с ними.



«Мы на деле показали, что сами против насилия в вопросе Лавры и тех, кто хочет совершать насилие якобы в пользу Украинской церкви, - мы разоблачаем и осуждаем», - сказал патриарх.