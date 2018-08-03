Минфин предлагает ввести идентификацию клиента при совершении денежного перевода

03.08.2018 21:44

Министерство финансов предлагает ввести идентификацию клиента и устанавливать цель проведения финансовой операции при осуществлении денежных переводов (в том числе международных) без открытия счета на сумму, равную или превышающую 30 тыс. грн, в том числе в иностранной валюте, банковских металлах и других активах. Об этом сообщает Liga.net.



Соответствующий законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" Минфин опубликовал на своем сайте 25 июля.



Денежные переводы на сумму, равную или превышающую 30 тыс. грн, должны будут сопровождаться полной информацией о плательщике и получателе перевода средств (включая место проживания, серию и номер паспорта, идентификационный код).



Переводы на сумму меньше 30 тыс. грн должны сопровождаться минимальной информацией об инициаторе и получателе перевода (ФИО или наименование юрлица, номер счета или уникальный учетный номер финансовой операции, который позволяет осуществить отслеживание операции).



Субъектам первичного финмониторинга будет запрещено осуществлять перевод средств в случае отсутствия вышеуказанной информации.



Эти требования не распространяются на операции снятия средств с собственного счета, перевода средств с целью уплаты налогов, штрафов, коммунальных платежей, при использовании электронных денег для оплаты товаров или услуг (если номер платежного инструмента или устройства сопровождает перевод на всем пути движения средств), перевода меньше 30 тыс. грн для оплаты товаров или услуг (при условии, что платежная система может отследить перевод средств и определить лицо, которое заключило договор с получателем о поставке товаров или оказании услуг), а также операции по обеспечению проведения перевода средств, осуществляемые операторами услуг платежной инфраструктуры.



Законом также предлагается повышение порога операций, которые подпадают под финмониторинг, со 150 тыс. грн до 300 тыс. грн.



Перечень субъектов первичного финмониторинга, которые будут уведомлять Госфинмониторинг о подозрительных финансовых операциях, дополнят бухгалтеры и налоговые консультанты.

Источник : http://www.ostro.org