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Нардеп рассказал, какое решение по Донбассу могут принять осенью
03.08.2018 11:47
Украинские власти могут нынешней осенью на год продлить закон об "особом статусе" Донбасса.
Заместитель главы фракции "Народного фронта" Юрий Береза отметил: “Если закон будет необходим Украине, мы его примем. Но это все зависит от ситуации, которая будет на международном, европейском и украинском политических полях. Важно также то, что будет происходить на Донбассе. Мы будем принимать тот закон, который в первую очередь будет на пользу нашей стране".
По его словам, Украина ценит поддержку американских и европейских партнеров и добавил: "Но и они должны понимать, что у нас есть свой украинский интерес. Где их реакция на ту же Венгрию, касательно ее действий на украинском Закарпатье”.
Источник : https://donpress.com
Теги: Донбасс, решение, нардеп
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