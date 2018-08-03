- Эксперт: власти Украины готовят гражданам «сюрприз» с платежками за газ14:12
- В Харькове спасатели 16 часов боролись с пожаром в академии13:32
- Виталий Портников: американцы давят на Путина13:14
- Синоптик розповіла, коли в Україні послабне спека13:08
- Украинцев предупредили о грядущем подорожании бензина12:30
- ООН отправила на оккупированный Донбасс очередной гуманитарный груз12:16
- Осенью Киев объявит решение по Донбассу: в ВР выступили с важным заявлением12:00
- Нардеп рассказал, какое решение по Донбассу могут принять осенью11:47
- Взгляд на ОРДЛО с "той" стороны: рассказ бывшего силовика из Ростова-на-Дону11:33
- Бывшего президента Виктора Януковича вызвали в суд11:01
Осенью Киев объявит решение по Донбассу: в ВР выступили с важным заявлением
Депутат ВР от «Народного фронта» Юрий Береза в интервью «Обозревателю» заявил, что уже осенью следует ожидать принятия в Киеве важного решения по Донбассу, в котором будут приняты во внимание государственные национальные интересы, передает replyua.net.
В частности, парламентарий предположил, что еще на один год будет продлен закон об «особом статусе Донбасса». Однако все будет зависеть от развития ситуации в этом регионе.
По словам Березы, Украина благодарна западным партнерам за поддержку, но будет принимать решение, соответствующее интересам украинской политической нации.
Как уже сообщалось, специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер посоветовал Киеву продлить закон об особом статусе Донбасса, та как это поможет избежать политического проигрыша. Американский дипломат утверждает, что данный закон фактически не действует, так как Россия не выполняет Минские соглашения, но после прекращения оккупации Россией украинских территорий, в рамках подобной законодательной базы российско-украинский конфликт на Донбассе будет урегулирован.
Теги: Донбасс, Киев, осень, заявление
- В Украину зайдет азербайджанский лоукостер
- Киеву пообещали оставить за ним Евровидение
- Ядовитые отходы с киевского завода перевезут в Горловку
- Мариупольцы прошли первые всеукраинские учения отрядов теробороны
- Что такое хандра и как с ней бороться?
- В Краматорске задержана организатор банды, занимавшейся похищением людей
- Оккупационные «власти ДНР» не считают в пенсионный стаж время работы в Украине12:46
- ООН отправила на оккупированный Донбасс очередной гуманитарный груз12:16
- Рынок труда в Покровске: половина безработных трудоустраивается10:47
- На Донетчине массово уничтожают свиней из-за угрозы африканской чумы10:07
- В конце августа КПВВ «Станица Луганская» планируют закрыть на ремонт09:46
- Жители Донетчины больше всего тратят на еду и коммуналку, «забывая» о здоровье и культуре08:31
- Кризис в Азовском море: в Мариуполе напуганы из-за действий России, скоро изменится все08:05
- "Вокруг мины свистят": жители Майорска рассказали об ужасах войны. ВИДЕО22:28
- В ОРДЛО начались религиозные преследования21:59
- В Енакиево оккупационные «власти ДНР» собирают плату за сиденье в парковых беседках21:29
- Эксперт: власти Украины готовят гражданам «сюрприз» с платежками за газ14:12
- СМИ стало известно о шпионке РФ, работавшей в посольстве США в Москве14:07
- Как трудоголику научиться отдыхать: семь лайфхаков13:42
- В Харькове спасатели 16 часов боролись с пожаром в академии13:32
- Виталий Портников: американцы давят на Путина13:14
- Синоптик розповіла, коли в Україні послабне спека13:08
- Оккупационные «власти ДНР» не считают в пенсионный стаж время работы в Украине12:46
- Украинцев предупредили о грядущем подорожании бензина12:30
- ООН отправила на оккупированный Донбасс очередной гуманитарный груз12:16
- Осенью Киев объявит решение по Донбассу: в ВР выступили с важным заявлением12:00
- Как трудоголику научиться отдыхать: семь лайфхаков13:42
- Ученые рассказали, почему мужчины грустят после секса21:01
- Все больше вращает ключик от пролива: названа одна из главных целей блокады Россией Азовского моря18:42
- Нужно ли переселенцам приходить в Ощадбанк для идентификации: разъяснения банка17:17
- Почему страховые компании боятся страховать здоровье украинцев15:49
- "С Ильина дня вода холодна": Все самое интересное о сегодняшнем празднике 08:57
- Как определить характер по форме ногтей08:31
- Інстаграм негативно впливає на жіноче здоров'я21:09
- Селфі можуть бути корисними20:15
- Как правильно выбрать и выгодно купить контактные линзы13:08
- Растение, которое за 16 часов убивает 98% раковых клеток. ВИДЕО
- Переселенцы снова получили "письма счастья" от Ощадбанка
- "Никакого ранения Захарченко не было..." - в Сети рассказали, зачем главаря "ДНР" срочно вызывали в Москву
- "Два дебила-это сила": Безлер жестко раскритиковал "советника" Захарченко
- С «паспортом ДНР» в РФ можно находиться всего 12 дней
- В Мариуполе на пост-мосту водитель маршрутки потерял сознание. Автобус был полон
- Комендантский час в Донецке: стал известен важный момент
- Молодые девушки бегут с территории ОРЛО: названа причина
- В Луганск прибыли особо жестокие наемники из России
- "Россия сильно ошиблась с Донбассом. Теперь РФ ненавидят даже русскоговорящие в Луганске и Донецке" - блогер