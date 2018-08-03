Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Порошенко назначил начальником столичного управления СБУ прокурора, который через суд избежал люстрации

03.08.2018 10:32
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Порошенко назначил начальником столичного управления СБУ прокурора, который через суд избежал люстрации

Во время Революции достоинства Олег Валендюк работал заместителем начальника Главного управления Генпрокуратуры Украины, после – на разных должностях в прокуратуре, 31 июля президент Украины Петр Порошенко назначил его сотрудником СБУ. 

31 июля президент Украины Петр Порошенко указом №226/2018 назначил Олега Валендюка начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области. Об этом сообщается на сайте главы государства. "Назначить Валендюка Олега Сергеевича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области", – говорится в сообщении. "Радіо Свобода" сообщает, что во время Революции достоинства Валендюк был заместителем начальника Главного управления Генпрокуратуры Украины. Он подлежал люстрации, согласно ч. 2 ст. 3 закона Украины "О люстрации", однако сумел остаться в прокуратуре.  15 октября, в день, когда закон вступил в силу, Валендюк направил в Генпрокуратуру запрос, чтобы узнать, подлежит ли он люстрации, и получил положительный ответ. 17 октября он подал иск в Окружной административный суд Киева с просьбой запретить его увольнение. На следующий рабочий день, 20 октября, появилось судебное решение – запретить Генпрокуратуре увольнять прокурора Валендюка с занимаемой должности. В период с 2014-го по 2017 год он задекларировал 982,6 тыс. грн зарплаты в органах прокуратуры. В частности, он был исполняющим обязанности прокурора Киева и заместителем прокурора Крыма. С января 2017 года он был назначен на должность заместителя начальника департамента обеспечения деятельности руководства Генеральной прокуратуры.  В правоохранительных органах Валендюк начал работать в 1998 году с должности прокурора отдела общего надзора прокуратуры Винницкой области. 

 Источник : http://gordonua.com 



Теги: Донбасс, СБУ, начальник, назначение, Порошенко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх