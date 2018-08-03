Серия убийств продолжается: в Сумах застрелен экс-кандидат в мэры

03.08.2018 08:16

Как предает replyua.net, в Бердянске Запорожской области застрелили Виталия Олешко – местного общественного деятеля, участника боевых действий в Донбассе. Прошли буквально сутки и имеем новое убийство. В Сумах в собственном доме застрелили экс-депутата, экс-кандидата в мэры, известного общественного деятеля, критика городской власти Анатолия Жука.



Комментируя новость, украинский военный волонтер Андрей Букин пишет, что это далеко не все новости по убийствам известных людей, общественных активистов и бывших военнослужащих. Блогер задается вопросом, были ли шансы защититься у этих людей? И в первом, и во втором случаях, ребята прекрасно умели управляться с оружием. Возможно, могла эта история сложиться по-другому, если бы у них с собой было короткоствольное оружие, этого, к сожалению, мы никогда уже не узнаем. Зато мы точно знаем, что чиновники не дают никакого шанса защититься рядовым украинцам, которых стреляют каждый день на всей территории нашей страны.



Андрей Букин задается вопросом, сколько еще должно быть заказных смертей, чтобы чиновники поняли, что у «плохих парней» оружие и так есть и оно стреляет каждый день со смертельным исходом. Лучше пистолет в руке, чем полицейский в телефоне.