Синоптик розповіла, коли в Україні послабне спека

Протягом наступних кількох днів в Україні буде спекотно, втім опадів має побільшати у неділю-понеділок

Про це в ефірі Еспресо.TV розповіла синоптик Наталка Діденко.

Вона зауважила, що в Україні продовжує утримуватися спека, повітря прогріється до 28-33 градусів.

При цьому дощів буде небагато, переважатиме суха погода. Локальні дощі можуть пройти у західних областях. Також дощі ймовірно будуть завтра в Івано-Франківській, Чернівецькій та Вінницькій областях.

Температура повітря у Києві сьогодні та завтра буде в межах 28-29 градусів, суттєві опади малоймовірні.

"5-6 серпня можливе підвищення вологості повітря, побільшає трохи дощів і температура повітря знизиться, тобто спека послабне", - підсумувала Діденко.