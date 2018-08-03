Украинцев предупредили о грядущем подорожании бензина

03.08.2018 12:30

ближайшей перспективе цена литра бензина на украинских АЗС может подняться минимум на 60 – 70 копеек, и причиной такого скачка являются два фактора – рост курса национальной валюты США и подорожание нефтепродуктов. Как передает replyua.net со ссылкой на «Сегодня», об этом заявил директор специальных проектов Научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев.



«Повышать стоимость бензина на 40 – 50 копеек можно уже хотя бы потому, что поднялся курс доллара. А с учетом того, что в последние недели подорожали нефтепродукты на границе на 2%, то это еще 20 копеек. Иными словами, экономически обоснованным является поднятие стоимости топлива где-то на 60-70 копеек уже сегодня», – считает он.



В том числе, немалое влияние на цену бензина оказывает курс валют. Автозаправочные сети покупают топливо за доллары или евро, хотя прибыль получают в гривнах. Когда происходит девальвация нацвалюты, следующая закупка нефтепродуктов обходится компаниям дороже, поэтому и приходится поднимать цены.