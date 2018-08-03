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Уволенного Жебривским после сообщения о контрабанде голову ВЦА Зайцевого восстановили в должности
03.08.2018 20:10
Новый глава военно-гражданской администрации Донецкой области Александр Куць восстановил в должности председателя ВЦА Зайцевого Владимира Веселкина, которого уволил предыдущий глава Донетчины Павел Жебривский.
Об этом сам Веселкин сообщил в Facebook.
"Недавно мне позвонил глава Донецкой ОГА Александр Иванович Куц, и сообщил, что он отменил распоряжение П. И. Жебривского о моем увольнении. Я его поблагодарил. Будем уже вместе укреплять государственную власть на нашем уровне ради улучшения качества жизни жителей нашего многострадального поселка", - написал Веселкин.
Председатель ВГА Майорска также отметил, что давно сотрудничает с Куцем, а сотрудничество с Жебривским у него было хуже.
"Моб. номер телефона Александра Ивановича у меня есть еще с тех пор, как он стал главой СБУ в АТО. Жебривского номера у меня не было никогда. Вот такое у нас было сотрудничество!" - добавил Веселкина.
Источник : https://ru.espreso.tv
Теги: Донбасс, контрабанда, сообщение, Жебривский
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