Уволенного Жебривским после сообщения о контрабанде голову ВЦА Зайцевого восстановили в должности

Новый глава военно-гражданской администрации Донецкой области Александр Куць восстановил в должности председателя ВЦА Зайцевого Владимира Веселкина, которого уволил предыдущий глава Донетчины Павел Жебривский.

Об этом сам Веселкин сообщил в Facebook.

"Недавно мне позвонил глава Донецкой ОГА Александр Иванович Куц, и сообщил, что он отменил распоряжение П. И. Жебривского о моем увольнении. Я его поблагодарил. Будем уже вместе укреплять государственную власть на нашем уровне ради улучшения качества жизни жителей нашего многострадального поселка", - написал Веселкин.

Председатель ВГА Майорска также отметил, что давно сотрудничает с Куцем, а сотрудничество с Жебривским у него было хуже.

"Моб. номер телефона Александра Ивановича у меня есть еще с тех пор, как он стал главой СБУ в АТО. Жебривского номера у меня не было никогда. Вот такое у нас было сотрудничество!" - добавил Веселкина.

Источник : https://ru.espreso.tv