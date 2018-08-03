Виновата Украина: Венгрия выступила с еще одним скандальным заявлением в адрес Киева

03.08.2018 09:00

Украина сама виновата в отсутствии прогресса со вступлением в Евросоюз и НАТО, считает пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер

Его комментарий по Украине опубликовала пресс-служба правительства Венгрии в тот же день, когда стало известно, что в правительстве Венгрии появился уполномоченный по делам Закарпатья.

Менцер заявил, что Венгрия никак не влияет на прогресс Украины в процессе вступления в Евросоюз и НАТО.

«Украина не может достичь прогресса в процессе вступления в ЕС и НАТО по своей вине, Венгрия не имеет к этому никакого отношения», — заявил чиновник.

По его мнению, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан просто говорил о реальном положении вещей, когда утверждал, что стремления Украины стать членом ЕС и НАТО нереалистичны.

Он считает, что Киев организовал «откровенную атаку на венгерскую общину», однако подчеркивает, что, несмотря на это, Будапешт продолжает придерживаться «справедливого» подхода к Украине.

«Не Венгрия приняла недружественные меры против Украины, а наоборот. Не в Венгрии, а в Украине приняли закон об образовании, который препятствует образованию национальных меньшинств на родном языке. В Украине уже существующие, полученные права меньшинств находятся под угрозой. Это означает, что Украина идет против своих международных обязательств, а также Соглашения об ассоциации Украина-ЕС и программы подготовки Украины к вступлению в НАТО», — утверждает Мецнер.

Он также выразил надежду на то, что Украина вернет нацменьшинствам «права, которых она их лишила».

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что стремления Украины вступить в НАТО и ЕС не реалистичны. По словам венгерского премьера, Россия пытается создавать вокруг себя буферные зоны за счет своих соседей, например, Украины, чтобы отдалить от себя границы НАТО.

«Украинцы ясно и прямо заявили, что они не хотят быть частью этой буферной зоны, они хотят приблизиться к ЕС, НАТО и построить современную Украину. Я не верю в реалистичность стремлений украинцев присоединиться к ЕС или НАТО», – заявил Орбан.

Напомним, в Будапеште пошли на неслыханное: Венгрия отбирает Закарпатье.

Источник : https://politeka.net