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Виталий Портников: американцы давят на Путина
Американские конгрессмены заявили о подготовке нового законопроекта о санкциях против России. По мнению законодателей от обеих партий конгресса, существующий режим санкций пока что не образумил российский режим.
"Наша цель – изменить статус-кво и ввести сокрушительные санкции и другие меры против России Путина, пока он не прекратит вмешиваться в избирательные процессы в США и осуществлять кибератаки против американской инфраструктуры, не уйдет с территории Украины и не перестанет сеять хаос в Сирии", - отметил сенатор-республиканец Линдси Грэм.
Новые санкции обещают быть достаточно чувствительными для России. Они могут не просто привести к значительным финансовым потерям, но и подорвать сами основы экономики страны-агрессора. Высока вероятность, что от последствий этих санкций - тем более, если они будут ужесточаться - Россия не оправится и после краха путинского режима. Что она на долгие десятилетия превратится в Венесуэлу Евразии.
При этом ясно, что сенаторы, которые готовят законопроект, могут рассчитывать на поддержку в администрации президента США. На фоне обнародования их намерений советник президента по национальной безопасности Джон Болтон провёл в Белом доме совместный брифинг с руководителями спецслужб. Его главная тема - попытки России подорвать американскую демократию. Участники брифинга подчеркнули, что Россия не прекращает попыток вмешаться в американские выборы и отметили, что будут делать все возможное, чтобы этого не допустить.
Может возникнуть простой вопрос: должна была ли американская позиция так ужесточиться после того, как президент Трамп начал прямой диалог со своим российским коллегой? И простой ответ - несомненно. Потому что именно саммит в Хельсинки продемонстрировал американскому политическому истеблишменту до какой степени президент США не осознаёт масштабов российской угрозы. Опасность подрыва американской национальной безопасности и демократии увеличилась во много раз.
И тут возникает дилемма - как действовать, с кем бороться? Легко сказать - с президентом Трампом, раз уж он идет на поводу у Путина. Но одолеть Трампа не так-то просто. Никаких реальных обвинений против него нет, его популярность не снижается. И для республиканцев он - свой президент, как бы они его не критиковали.
Но тогда, возможно, проще бороться с президентом Путиным и его режимом? Не будет Путина у власти - не будет проблемы. Некому будет обольщать или шантажировать Трампа. А добиться краха российской экономики и самого режима не так сложно. Нужно только захотеть.
Вот почему в Вашингтоне задумались не о наказании путинского режима, а о мерах, которые должны привести к его краху. О демонтаже режима.
Между прочим, это тот вывод, к которому пришёл в свое время президент Рональд Рейган. Не нужно конкурировать с советским режимом и не нужно пытаться договориться с безумцами. Нужно предпринять меры, которые приведут к демонтажу режима.
И Советский Союз приказал долго жить.
Нечто подобное может произойти и с путинской Россией. Путин сам виноват. Он слишком нагло и откровенно вёл себя в Хельсинки. Только слепец мог не заметить опасности, которая связана с этим правителем, его режимом и его намерениями по отношению к цивилизованному миру.
Американские политики приняли вызов Путина.
Источник : https://ru.espreso.tv
Теги: Донбасс, Путин, война, американец
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