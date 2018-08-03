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Выборы 2019 года обойдутся украинцам в 4,3 млрд
Также 247 млн гривен ЦИК необходимо для проведения выборов в местные советы, а также сельских и городских председателей.
Проведение президентских выборов в 2019 году будет стоить 2,355 млрд, а парламентские выборы обойдутся в 1,950 млрд гривен. Такие объемы расходов утвердила Центральная избирательная комиссия в пятницу, 3 августа, сообщает пресс-служба ведомства.
Кроме того, 247 млн гривен ЦИК необходимо для проведения выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских председателей; 224 млн гривен - для функционирования государственного реестра избирателей.
Еще в 2017 году ЦИК предполагал, что поддержка госреестра потребует не больше 47 млн гривен, увеличение бюджетного запроса связано риском кибератак в год выборов. Бюджетные запросы по этой программе в 2020-2021 году снова сократятся до 47-48 млн гривен.
Как известно, выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года, выборы Верховной Рады - 27 октября 2019 года.
Ранее сообщалось, что у Порошенко не верят в победу на выборах в первом туре.
Напомним, львиная доля украинцев ожидает фальсификаций от выборов президента.
Источник : https://korrespondent.
Теги: Донбасс, выборы, украинец
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