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Вымирание на десять лет: в Кабмине рассказали о катастрофе в Крыму
Экологическая ситуация в незаконно аннексированном Крыму приближается к катастрофе, так как в связи с нехваткой воды засуха уничтожила большую часть полуострова, поэтому для ее восстановления нужно не менее десяти лет. Как передает replyua.net, об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак в интервью журналистам издания «Укринформ».
«Состояние экологии в Крыму катастрофическое. Наши снимки со спутников показывают, что фактически по состоянию на сегодняшний день 70% зеленого покрова степного Крыма либо вообще исчезло, либо не отвечает тому состоянию, которое было пять лет назад. Мы сравниваем снимки, которые были раньше и которые есть сейчас, и приходим к выводу, что Крым начал возвращаться к состоянию, когда его освоение Украиной еще не началось», – рассказал он.
При этом Грымчак добавил, что речь идет не только о резком уменьшении посевных площадей на полуострове – в Крыму исчезают или находятся на грани исчезновения лесополосы, плодовые сады, виноградники.
Теги: Донбасс, вымирание, Кабмин, Крым
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