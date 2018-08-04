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Боевики «ЛНР» усилили проверку транспорта
04.08.2018 10:20
Сегодня жители временно оккупированной Луганщины сообщают, что боевики «ЛНР» и российские оккупанты усилили проверку транспорта, выезжающего в Украину.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Жители части временно оккупированных территорий Луганской области сообщают, что боевики «ЛНР» и российские оккупанты усилили контроль транспорта, выезжающего на территорию Украины.
Вот что пишут луганчане в соцсетях:
«Сегодня с 6 утра трансинспекция ЛНР проверяет в Луганск все автобусы, а чего вы, …, до этого так усиленно не проверяли, только капусту стригли, мрази. Как только гибнут люди в нелегальных автобусиках, что ездят за украинскими пенсиями через РФ, так сразу учиняют проверки».
Теги: Россия, Донбасс, Луганск, транспорт, проверка, ЛНР, соцсети
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