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Когда в Украине начнется реконструкция устаревшего жилья
Реконструкция устаревшего жилья в Украине может начаться через три-четыре года – после принятия нового закона в данной сфере, заявил замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.
"Мы надеемся до конца года утвердить законопроект (о реконструкции устаревшего жилья – Ред.) на Кабинете министров и передать депутатам в комитет Верховной Рады. Еще понадобиться еще два-три года, чтобы проект можно было начинать", – рассказал Парцхаладзе.
По его словам, министерство разработало первоначальный вариант нового закона о реконструкции ветхого жилого фонда, однако некоторые вопросы остаются открытыми. В частности, Минрегион еще не определил, какой процент жителей устаревших домов должен согласиться на отселение для проведения реконструкции.
"Мы видим два потенциальных принципа (реновации жилья – Ред.): снос жилья или реконструкция (замена сношенных инженерных систем с надстройкой нескольких этажей – Ред.). Снос в большинстве случаев будет применяться к микрорайонам, чтобы полностью поменять инженерную и социальную инфраструктуру", – добавил замминистра.
По словам Парцхаладзе, старт проектов реконструкции будет происходить по решению местных советов. По его мнению, местные органы власти также должны выступать заказчиком данных проектов. Инвесторы могут являться подрядчиками проектов реконструкции.
"Пока инвесторам не очень экономически интересно входить в такие проекты – просто рынок очень сильно просел. Инвестору может быть интересно, если стоимость квадратного метра (дополнительной площади, созданной во время реконструкции – Ред.) – 30-35 тыс. грн", – отметил Парцхаладзе.
Источник Сегодня.
Теги: Донбасс, реконструкция, жилье, старость
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