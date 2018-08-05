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«Нас не победить»: известный воин АТО рассказал о превосходстве Украины

05.08.2018 22:31
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«Нас не победить»: известный воин АТО рассказал о превосходстве Украины

Известный участник военных действий на Донбассе Алексей Петров утверждает, что Россия, совершив нападение на Украину приняла во внимание множество факторов, за исключением одного, который делает нас непобедимыми, передает replyua.net.

В том числе, на своей странице в Facebook он напомнил, что именно запредельное чувство юмора украинцы возвели в контроружие по отношению к российской пропаганде.

«Россия, начав войну в Украине, учла всё! Состояние нашей, можно сказать, несуществующей армии. Пустую казну. Политический кризис и так далее... Всё! За исключением одного фактора. Непредсказуемость и запредельное чувство юмора украинцев. Это тот невероятный фактор, который мы возвели в контроружие по отношению к российской пропаганде», - сказано в сообщении.

Петров также напомнил, что в 2014 году россияне осуществили первый вброс в украинское информационное пространство на счет того, что на Донбассе воюют «укр*пы». По его словам, что каждый вброс пропаганды России украинцы против нее же и обращали с помощью стеба. «Да, мы непобедимы! И ещё, украинцы сами себе министерство информационной политики!», - заключил он.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, юмор, кризис, армия, пропаганда, АТО, соцсети
 
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