Будут уничтожены: Гриценко рассказал, что ждет олигархов

06.08.2018 18:06

Анатолий Гриценко заявил, что перевоспитывать нынешних украинских олигархов уже нет смысла

При президенте Гриценко олигархов в Украине не будет. Они будут уничтожены как класс. Об этом заявил сам политик, лидер партии «Гражданская платформа», Анатолий Гриценко.

«Этих людей — они взрослые дяди — перевоспитывать уже нет смысла. Им будет показан нормальный путь, при котором они уже не будут влиять на политику, на президента, на правительство, содержать свои фракции, губернаторов, прокуроров, министров», — сказал Гриценко.

«Они будут крупными предпринимателями, точка», — добавил он.

Также Гриценко рассказал, что некоторым олигархам будет предложено в принудительном порядке доплатить из того, что было заработано, чтобы поддержать страну и ее армию на сложном этапе.

По его словам, речь идет о доходах, полученных при помощи использования монопольного положения, присутствия во власти и всякого рода манипуляций.

«Те, кто примут, такие условия, будут работать, кто не воспримут — им не будет места в Украине», — резюмировал Гриценко.

Ранее Анатолий Гриценко заявил, что выступает за «замораживание» конфликта на Донбассе. По мнению бывшего министра обороны, лучшим решением вопроса украинского кризиса будет растянуть его на года.

В частности, отвечая на вопрос, что нужно сделать для восстановления суверенитета на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, Анатолий Гриценко отметил, что решение конфликта на Донбассе необходимо оставить в подвешенном состоянии. По словам политика, нужно разработать длительную реалистичную стратегию деоккупации и реинтеграции.

«Конфликт должен быть заморожен… (Стратегия) должна осуществляться в соответствии с объективными условиями», — заявил политик.