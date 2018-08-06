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Герман: в Украине в каждом министерстве и департаменте сидит смотрящий от Запада
Как передает replyua.net, экс-советница президента Украины Виктора Януковича Анна Герман сегодня в эфире «112 Украина» довольно оригинально прокомментировала заявление спикера парламента Андрея Парубия о важности позиции международных партнеров для решения вопроса дальнейшего спецстатуса неоккупированного Донбасса при сохранении максимального давления на РФ.
Анна Герман заявила, что Украина четвертый год подряд находится под внешним управлением и, собственно, поэтому перестала быть независимой. В каждом министерстве и департаменте сидит смотрящий от Запада, который контролирует, как внешнюю, так и внутреннюю политику Украины.
По словам политолога Алексея Голобуцкого, очень печально, когда кураторы тебе выдают одни тезисы с главарем «ДНР» Александром Захарченко. Герман перестаралась с ботоксом: пропали морщины, зато перестала шевелиться верхняя губа. Речь с неподвижной губой стала звучать еще противнее. К тому же, если эти речи совпадает с речами, которые говорят, что называется люди без прошлого и будущего – боевики и головорезы.
Теги: Донбасс, министерство, управление, Запад
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