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Гривна не устояла перед евро: свежий курс

06.08.2018 17:30
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Гривна не устояла перед евро: свежий курс

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 6 августа на уровне 27,09 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора, передает ЭП.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,39 гривни.

Как сообщалось, Национальный банк 3 августа провел аукцион по продаже валюты и удовлетворил заявки банков на общую сумму 50 млн долларов.

Источник : https://from-ua 



Теги: Донбасс, евро, гривня
 
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