Гройсман увидел снижение смертности в Украине

06.08.2018 20:30

Глава украинского правительства Владимир Гройсман на своей странице в соцсети Facebook заявил, что реализация программы «Доступные лекарства» способствовала снижению смертности в Украине, передает replyua.net.



«Инициатива «Доступные лекарства» уже в который раз доказывает правильность принятого решения - адресно оказывать помощь пациентам с сердечными заболеваниями, астмой и диабетом. Уменьшение количества вызовов на неотложные состояния, уменьшение смертности из-за несвоевременного применения препарата – все это является результатом нашей заботы о людях, которым крайнее необходимо усиленное внимание», - отметил премьер.



Кроме того, по словам Гройсмана, перечень списка «Доступных лекарств» постоянно увеличивается. На сегодняшний день в нем 261 препарат, 57 из них – полностью бесплатные. Год назад из бюджета на ее реализацию было выделено 700 млн гривен, а в 2018 – предусмотрен 1 млрд гривен.