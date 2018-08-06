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Иваночко: с приходом Виктора Медведчука «За життя» обретает новые возможности
Заместитель главы Львовской областной организации политической партии «За життя» Инна Иваночко считает, что с приходом Виктора Медведчука партия «За життя» обретает новые возможности.
«Верхи не справляются со своим заданием, потому что они заняты обогащением и мыслями о своих карманах. О народе все забыли сегодня. Никто не интересуется, как выживает пенсионер, как выживает малый и средний бизнес», — сказала Иваночко в эфире телеканала «112 Украина». Она отметила, что годами украинцы наблюдают у власти одних и тех же персон.
По ее словам, сегодня партия «За життя» объединяет новые лица. «Нужны люди с новыми идеями, люди, которые стремятся построить страну, а не ее ограбить. Нужна новая элита. Должны быть профессионалы каждый в своей области», — отметила замглавы Львовской областной организации ПП «За життя».
Она подчеркнула, что с приходом в партию Виктора Медведчука «За життя» обретает новые силы и возможности. «Это управленец, это человек своего дела, это профессионал, у которого огромный опыт, и который работает на благо Украины», — заявила Иваночко.
Источник : https://politeka
Теги: Украина, Донбасс, возможности, Медведчук
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