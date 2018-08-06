Из-за коррупции на таможне Украина теряет в год почти 5 млрд долларов

06.08.2018 15:16

Украина из-за коррупции на таможне теряет до 4,8 млрд долл. в год.

Немецкие СМИ со ссылкой на собственное журналистское расследование, проведенное в Киеве и Одессе, сообщают: "Через четыре года после Майдана финансово слабая Украина теряет миллиарды из-за коррупции... Государственная казна теряет до 4,8 млрд долл. США в год только на таможне. Это больше, чем десятая часть государственных доходов и вдвое больше, чем кредитование Украины Международным валютным фондом, ЕС и Всемирным банком в 2018 году".

В подсчетах издание ссылается на документы, в которых содержатся данные по тысячам грузов, которые проходят через украинскую границу, и позволяют отследить их путь.

Данная информация доказывает факты "массивной коррупции" на многих украинских таможнях. Основная схема - "передекларирование" товаров, происходящее с участием сотрудников государственных органов. Отмечается, что товар, который де-факто находится в грузе, декларируется как другой - тот, на который предусмотрены более низкие пошлины.

Кроме таможни, к коррупционным схемам привлечены также представители СБУ, полиции, Госпогранслужбы и ГПУ.