Норвегия построит в Украине комплекс ветровых электростанций

06.08.2018 17:16

Украина и Норвегия готовятся к постройке комплекса ветроэлектростанций общей мощностью 250 МВт.

Комплекс планируется соорудить на территории Херсонской области. О намерениях реализовать амбициозный проект заявил посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк, который провел встречу с генеральным директором компании NBT Юаром Викеном.



Об этом сообщает Новое время.



Весь проект разбит на несколько этапов. Первый из них предусматривает постройку около 70 ветровых электроустановок, которые в сумме будут выдавать 250 МВт. После сооружения комплекса вся вырабатываемая электроэнергия будет поставляться в объединенную систему «Укрэнерго». Энергии, которую будет вырабатывать данный комплекс, будет хватать для обеспечения около 50 тысяч домовладений.

Отмечается, что для реализации проекта иностранные инвесторы выделят более 370 миллионов евро. Помимо заграничных компаний, к работе над проектом также будут привлекаться местные украинские компании.



В посольстве Украины в Норвегии добавили, что до конца 2018 года свою инвестиционную деятельность начнут компания Scatec Solar, в планах которой создание нескольких комплексов солнечных электростанций общей мощностью 500 МВт. Иностранные инвестиции, связанные с данными проектами, составляют около 500 миллионов евро.

Источник : https://zi.dn.ua