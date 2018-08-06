Продаем быстро: куда подать объявление и как правильно составить

06.08.2018 08:01

Как избавиться от ненужной вещи, да еще и заработать при этом?

Разместить объявление на специальной онлайн-платформе. Большинство таких сервисов характеризуются простой регистрацией, понятным интерфейсом и продуманной системой фильтров. Какой же выбрать? OLX, RIO, Бесплатка — наиболее популярные онлайн-платформы для размещения объявлений. С их помощью можно продать/купить товар, сдать в аренду дом или квартиру, найти работу, познакомиться с новыми людьми. Также предусмотрена возможность отдать ненужную вещь даром или сделать обмен. Для просмотра чужих публикаций регистрироваться не нужно. Искать товары удобно с помощью системы фильтров. Все объявления разделены на тематические рубрики: недвижимость, транспорт, одежда, детский мир и пр. Принцип работы Для размещения публикаций иногда можно обойтись без регистрации. Например, Бесплатка позволяет подать объявление, авторизовавшись через Facebook. Для создания учетной записи также можно использовать электронный адрес. Большинство онлайн-платформ — бесплатные. Чтобы разместить пост, придется заполнить специальную форму. Некоторые сервисы (например, OLX) позволяют повысить рейтинг объявления за определенную сумму. Сделать публикацию может каждый желающий. Достаточно ввести имя и контактную информацию, добавить описание, загрузить фотографию товара. Чтобы разместить объявление, понадобится пара секунд. После публикации на главной странице, как правило, отображается только тема и картинка. Развернутое описание доступно после перехода по ссылке. Редактировать объявление можно в личном кабинете. Секреты эффективного объявления Эффективность публикации в первую очередь зависит от посещаемости платформы. Чем она выше, тем больше шансов быстро продать товар. Так, OLX ежедневно посещают около 3 миллионов человек, Оголошу — 35 тысяч, Бесплатку — 10 тысяч. На рейтинг объявления также влияют грамотное оформление и время размещения. Чтобы публикацию увидело больше людей, придумайте яркий и лаконичный заголовок. С описанием также не переусердствуйте: оно должно быть кратким, понятным и включать перечень достоинств вашего товара/услуги. Использовать специфическую терминологию не рекомендуется. Добавьте в описание ссылку на свой сайт, загрузите фотографию. Перед публикацией проверьте, нет ли ошибок: текст должен быть грамотным. Ключевые слова можно выделить: это сделает описание более привлекательным. Если срок публикации истек, обновите ее. Придумайте новое описание, поскольку предыдущее вряд ли понравится пользователям, которые видели ее ранее. Кроме того, за размещение неуникального объявления можно попасть в черный список. Желательно указывать в контактах настоящее имя, а не никнейм: это вызовет доверие покупателей. Чтобы публикация оставалась свежей, обновляйте ее каждую неделю. Во избежание бана более частые переразмещения не рекомендованы.

Источник : https://www.dialog.ua/



