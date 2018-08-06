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В Украину проникла смертельная инфекция: атакует центральную нервную систему и мозг
Украине угрожает атака листериоза - опасная инфекция, что вызывает множество серьезных заболеваний. Как сообщает ТСН, по первым симптомам она похожа на сильное пищевое отравление. Если же вовремя не диагностировать болезнь, страдает центральная нервная система или головной мозг, передает УНИАН.
Для пожилых людей со слабым иммунитетом, маленьких детей и беременных женщин последствия могут быть летальными. В Украине один человек уже заболел на листериоз. Есть подозрения, что бактерия попала из Европы, где она стала причиной смерти десяти человек. Вспышка инфекции возникла из-за замороженной кукурузуы которую на рынки ЕС поставляли из Венгрии. Сейчас ее активно изымают из продажи в Украине.
О бактерии листериоза Алина Проценко узнала из сообщения, которое ей прислали из магазина. Менеджеры попросили женщину вернуть замороженную смесь овощей, которую она приобрела у них. "Просто разморозила на сковородке. Ела как всегда. Я срочно побежала в аптеку, запивала все лекарствами. Пила очень много воды с электролитами, чтобы немножко избавиться от всего этого", - рассказала пациентка.
Замороженная смесь овощей была венгерского производства. Недавно на одном из местных фермерских хозяйств в кукурузе была обнаружена бактерия листериоз. Именно этот продукт, вероятно, и стал причиной вспышки листериоза в Австрии, Дании, Финляндии, Швеции и Великобритании.
"Сам возбудитель в мире, можно выделить из почвы, кормов. Основным источником являются животные, грызуны, коты, собаки, домашние животные. Основной путь заражения - через различные пищевые продукты", - рассказала инфекционист Оксана Гудзенко.
Новые случаи заболевания могут возникать через длительный инкубационный период листериоза - 70 суток. Следует отметить, что листериоз опасен для беременных. Ирина потеряла ребенка во время беременности. Она вспоминает, что перед трагическим случаем в деревне у знакомых пила только что надоенное молоко.
"Я была на работе. Почувствовала температуру, ломку в теле. Будто я таскала железо. Ломило таз, бедра. Ребенок был мертвым. Вызвали у меня роды", - вспомнила женщина.
Чтобы не подцепить инфекцию, специалисты советуют тщательно готовить продукты к употреблению. Лучший способ - термическая обработка. Свежие овощи и фрукты следует ошпарить кипятком.
Источник : https://from-ua.
Теги: Украина, Донбасс, нервная система, инфекция
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