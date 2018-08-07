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«Будут эвакуированы тысячи людей»: Украине предрекли новую катастрофу
В Донецкой области, селе Новгородское, подконтрольном Украине, может прорваться отстойник отходов Торецкого фенольного завода, что повлечет за собой эвакуацию нескольких тысяч местных жителей и серьезную экологическую катастрофу в регионе.
Как передает replyua.net со ссылкой на Радио Свобода, отстойник расположен прямо на линии фронта, примерно в трех километрах от Горловки, а глубина достигает 15 метров. Сейчас в отстойнике хранятся триста тысяч тонн ядовитых химикатов.
«В конце июля на берегу озера образовалась трещина. Сотрудники предприятия отметили, что 25 июля произошел обстрел уже после согласования окна тишины для проведения работ у ядовитого отстойника. Каких-либо осколков найдено не было. Окно закрылось 1 августа и пока опасности для окружающей среды нет», - говорится в материале.
На предприятии уже заявили, что авария, в результате которой произойдет утечка химикатов в водоем, скорее всего, произойдет, и ядовитые вещества сначала пройдут по реке Кривой Торец, после чего попадут в Северный Донец и дойдут даже до Азовского моря. Между тем, Фенольный завод уже внесен в группу опасных объектов, расположенных на Донбассе. Сейчас ведутся ремонтные работы, рядом находятся украинские военные, а также представители мониторинговой миссии ОБСЕ.
Теги: Украина, Донбасс, катастрофа, экология
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